Questa sera alle 21.45 su Canale 5 andrà in onda il venticinquesimo appuntamento con la sesta edizione del Grande Fratello VIP, il reality show di Mediaset condotto da Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste. Ad allietare la puntata odierna ci penserà la visita a sorpresa di Enzo Paolo Turchi, l’amato marito di Carmen Russo con cui lei è sposata da quasi 35 anni. La donna, dopo aver brillantemente superato il televoto della scorsa settimana, potrà rivedere quest’oggi un pezzo della sua famiglia, in modo da poter affrontare con serenità l’annunciato prolungamento.

La casa è stata fin qui teatro di numerosi amori travagliati, in ultimo quello che ha visto protagonisti Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, i quali, dopo un lungo tira e molla durato più di due mesi, hanno ceduto alle tentazioni scambiandosi tenere effusioni. Non è tutto come sembra però, dato che negli ultimi giorni l’ex tronista ha ripreso a manifestare un certo malessere nei confronti dell’Antinolfi, continuando a dichiarare di non essere affatto innamorata di Gianmaria. Sarà vero?

Al televoto eliminatorio sono finite in questa settimana Patrizia Pellegrino, Lucrezia Selassié e la sorella Jessica. Per tutte e tre quella di oggi sarà una puntata da ricordare visto che i riflettori saranno puntati principalmente su di loro. La meno votata dal pubblico, come annunciato nella puntata di venerdì, sarà costretta a lasciare definitivamente la casa senza alcuna possibilità di fare ritorno.

Appuntamento dunque a questa alle 21.45 per una nuova puntata del Grande Fratello VIP 6. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.