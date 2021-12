Appuntamento imperdibile questa sera dalle 21.45 con il Grande Fratello Vip, giunto alla quindicesima puntata di questa sesta edizione. Al timone, come sempre, Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nell’appuntamento odierno sarà riservato grande spazio ad Alex Belli, il quale, dopo aver scoperto il presunto “principio di tradimento” della compagna con un misterioso e affascinante uomo, avrà l’occasione di confrontarsi con la futura consorte, che dal suo canto è sempre più amareggiata dall’atteggiamento del Belli con Soleil Sorge.

Nella casa si è registrato inoltre il sorprendente riavvicinamento tra Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo, tornati a scambiarsi tenere effusioni all’interno della casa dimostrando di aver superato il lungo periodo di tensione che sembrava potesse minare il futuro della coppia. Sarà vero amore?

Per i vipponi sarà una puntata spartiacque per il loro destino nel reality, dato che saranno chiamati a decidere se accettare il prolungamento fino al 14 marzo e quindi continuare la loro avventura nel loft di Cinecittà oppure tornare a casa e rinunciare a ogni speranza di uscire vincitori dal programma.

Infine, attesa per il verdetto del televoto, che in questi giorni ha visto sfidarsi Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Il concorrente meno votato sarà costretto a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip senza possibilità di rientro. Appuntamento dunque a questa sera alle 21.45 su Canale 5 per una nuova puntata del #GfVip6.

