Con il sesto episodio intitolato Ogni giorno è una vacanza (con te) – in originale Everyday is a holiday (with you) – disponibile su Disney+ a partire da oggi (mercoledì 15 dicembre), Grey’s Anatomy 18 si ferma per la seconda volta in questa stagione per ritornare mercoledì 4 gennaio. Un lasso di tempo, quello delle strenne praticamente, che sarà utile per continuare a doppiare tranquillamente gli episodi inediti vista la programmazione quasi in contemporanea con l’America. Ma scopriamo, dunque, le anticipazioni della puntata in questione.

È il giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti e in Minnesota, Nick sta accompagnando Meredith all’aeroporto per il suo ritorno a Seattle. L’uomo la invita a rimanere per le vacanze, ma lei gli dice che vuole tornare dai suoi figli. Solo quando Nick è andato via, Meredith riceve l’avviso che il suo volo è stato cancellato a causa del maltempo. Meredith chiama subito Amelia, che già è rientrata, per dirle di occuparsi dei suoi bambini.

A Seattle, Teddy, Owen e Megan, insieme alla loro mamma Evelyn Hunt, trascorrono la giornata del Ringraziamento in ospedale vicino a Farouk, il figlio di Megan, che si sta riprendendo dalla sua operazione di pericardite. Più tardi, la Altman confida a Megan di temere il giudizio di Evelyn, perché non è sicura di come potrebbe reagire sua suocera riguardo a Leo (il bambino che ha adatto con Owen) che ormai da tempo indossa vestiti da bambina. Improvvisamente, a causa di insufficienza cardiaca, Farouk si aggrava gettando nello sconforto la povera Megan. Teddy prova a rianimarlo ma l’unica soluzione è metterlo in lista per un trapianto di cuore.

Nel frattempo, al pronto soccorso arriva Ashley, una donna incinta del suo quinto figlio con un’appendice perforata. Ashley deve sottoporsi a un’appendicectomia aperta e forse anche a un’isterectomia ma prima dell’operazione chiede a Jo di legarle le tube perché non vuole altri bambini questo però senza dire nulla a suo marito. A sorpresa, in ospedale, arriva la madre di Levi con la cena del Ringraziamento, ma Schmitt è impegnato nel caso di Ashley e quindi tocca proprio a Nico intrattenere la “suocera”…

Intanto, Amelia si trova a casa di Meredith per badare ai suoi bambini, quando arriva Link con il loro bimbo; la Shepherd è felicissima e chiede al suo ex di rimanere visto che non ha piani per il Ringraziamento. La serata procede con una cena disastrosa (Amelia non ha mai cucinato un tacchino) ma tutto sommato l’atmosfera è piacevole. Una volta messi a letto i bambini, l’ex coppia sembra molto in sintonia.

Riconciliazione romantica in vista? Lo scopriremo mercoledì 4 gennaio quando Grey’s Anatomy 18 tornerà in onda su Disney+. Buone feste a tutti! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.