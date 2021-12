Dopo tre settimane di pausa, mercoledì 8 dicembre su Disney+ torna l’appuntamento con Grey’s Anatomy, il medical drama statunitense giunto alla sua diciottesima stagione. Nel quinto episodio intitolato Bottle Up and Explode assisteremo alla prima parte del nuovo crossover con la serie cugina Station 19, nel quale vedremo Miranda Bailey prendere una decisione che potrebbe cambiarle radicalmente la vita. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni della puntata in questione.

Leggi anche: Fiction Mediaset 2022: tante nuove serie tv su Canale 5, ecco le anticipazioni

Nel caso non seguiste lo spin off, il retroscena è la devastante esplosione di un gasdotto rubato da un operaio edile, che distrugge un intero blocco residenziale e ferisce gravemente due pompieri della Station 19: Victoria e il suo collega Dean (addirittura coinvolto in una seconda esplosione). Quando al pronto soccorso (dove regna il caos a causa del grande boato) arrivano le due ambulanze con a bordo i due pompieri, una delle vetture ha le luci e la sirena spente. Purtroppo all’interno c’è una persona morta. A perdere la vita è Dean Miller…

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

Miranda è scioccata e subito corre in soccorso del marito Ben, straziato dalla morte dell’amico e collega. Più tardi, l’uomo le comunica che poco prima che Dean morisse gli ha giurato che si sarebbe preso cura della figlia Pruitt. Una notizia che spaventa molto la Bailey, la quale è comprensibilmente preoccupata dall’enorme responsabilità che le sta dando il marito.

Intanto, Teddy sorprende Owen rinchiuso in un ripostiglio e sopraffatto da un disturbo da stress post-traumatico causatogli dai forti boati delle esplosioni che hanno scosso Seattle, mentre Megan è preoccupata per suo figlio Farouk, il quale viene sottoposto a un delicato intervento per riparare la pericardite costrittiva.

Nel frattempo, in Minnesota, Meredith, Amelia e la nuova collega Kai (il personaggio queer introdotto in questa stagione) non stanno avendo molta fortuna con la ricerca sul Parkinson ma ottengono l’assistenza inaspettata di un vecchio amico: Tom Koracick. La presenza dell’ex collega però manda su tutte le furie David, finanziatore del loro progetto, in quanto l’ex medico del Grey Sloan in passato ha avuto un flirt proprio con sua figlia.

A fine puntata, Meredith si concede un appuntamento sul tetto con Nick e tra i due scatta un tenero bacio. Infine Amelia e Kai sono rimaste da solo nel laboratorio: tra le due colleghe l’attrazione è molto forte e la cosa non dispiace affatto alla Shepherd (con buona pace di Link). Una storyline, quest’ultima, che sembra aprire le porte ad un’evoluzione romantica…. per la gioia dei numerosi fan che da settimane sperano di vedere la nascita di questa inedita coppia!

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.