Per Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy andrebbe chiuso!

Grey’s Anatomy deve finire, parola di Meredith Grey! Secondo Ellen Pompeo, storica protagonista del più longevo medical drama al mondo, la serie andrebbe conclusa alla fine della diciottesima stagione (attualmente in corso). Tuttavia, nonostante la chiara volontà dell’attrice di voler mettere un punto alla quasi ventennale esperienza in Grey’s Anatomy, Deadline ha riportato nei giorni scorsi che la ABC ha già avviato i colloqui per il rinnovo di una diciannovesima stagione: nonostante un calo del 40% sul target di riferimento (18-49 anni), lo show rimane comunque un punto di forza della rete con una media di 4,2 milioni di spettatori.

Ma Ellen Pompeo si lascerà convincere per l’ennesima volta a prendere parte a un’altra stagione? La serie si chiama Grey’s Anatomy proprio per Meredith Grey e quindi tutti i personaggi, pur avendo una propria indipendenza, sono connessi a lei; peraltro, la creatrice Shonda Rhimes ha sempre detto che show si concluderà quando Ellen deciderà di fermarsi… ma si sa bene che nelle serie tv tutto potrebbe succedere!

Grey’s Anatomy: alcune storie sono indipendenti da Meredith

C’è da dire che gli sceneggiatori con le ultime due stagioni hanno provato a creare sempre più storie indipendenti dalla protagonista: basti pensare che il diciassettesimo ciclo – interamente dedicato al Covid – ha visto Meredith in coma per quasi tutta la durata dell’annata (perennemente sospesa sulla spiaggia-limbo), mentre quest’anno – pur non mancando dalla scena – spesso la dottoressa è lontana da Seattle per occuparsi di un importante progetto. Sembra quasi un test per capire se lo show potrebbe continuare ad appassionare senza il suo personaggio-simbolo.

Ma la domanda più importante è: i fan come potrebbero reagire se un giorno ci fosse una totale assenza di Meredith al Grey Sloan Hospital? Se la volontà dell’attrice da qualche anno è quella di appendere il camice al chiodo, quella dei produttori invece pare essere di voler continuare il viaggio iniziato nel 2005. E allora, visti tali presupposti, l’ipotesi di vedere in un prossimo futuro Grey’s Anatomy senza la sua dottoressa Grey è totalmente da escludere? Solo il tempo ce lo dirà…