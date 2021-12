Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 17 dicembre: ANNA prende una decisione dolorosa

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di venerdì 17 dicembre 2021:

Gemma (Gaia Bavaro) trova una sorpresa nel suo armadietto che la riporta indietro nel passato, quando ancora suo padre era vivo.

Flora (Lucrezia Massari) parte per le vacanze di Natale e saluta le veneri, lasciando loro un piccolo dono.

Armando (Pietro Genuardi) parla con Don Saverio (Andrea Lolli) della crisi riguardante Nino (Luca Grispini), mentre Irene (Francesca Del Fa) spinge Dora (Mariavittoria Cozzella) a fare il passo decisivo nei confronti del ragazzo.

Anna (Giulia Vecchio) non riesce a dire a Salvatore (Emanuel Caserio) la verità riguardo sua figlia per paura di essere giudicata come Agnese (Antonella Attili); per questo motivo la ragazza prende una decisione molto dolorosa nei confronti del siciliano.

