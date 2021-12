Il paradiso delle signore 6 anticipazioni 3 dicembre: Agnese sotto assedio, anche Salvo scopre tutto!

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di venerdì 3 dicembre 2021:

Marco (Moisè Curia) continua a corteggiare Gemma (Gaia Bavaro), ma la ragazza non vuole cedere. Tuttavia, un invito del giovane Sant’Erasmo mette in crisi la Zanatta, che non riesce a resistere al fascino del rampollo.

Stefania (Grace Ambrose) ha preso la sua decisione riguardo alla nuova convivenza a casa del padre.

Salvatore (Emanuel Caserio) ascolta casualmente una conversazione tra Armando (Pietro Genuardi) e Don Saverio (Andrea Lolli) e inizia a sospettare del legame tra la madre e il capomagazziniere. Il giovane siciliano ne parla con Tina (Neva Leoni) e la ragazza confessa di aver visto la madre baciarsi con Armando.

Salvatore, dopo quello che ha scoperto, è furioso con la madre e, preso dalla rabbia, va via di casa!

