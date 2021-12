Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 3 gennaio: un grosso problema per Ludovica

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 6 di lunedì 3 gennaio 2022:

Come sempre Vittorio (Alessandro Tersigni) è carico di energia e di ottimismo per affrontare il nuovo anno al Paradiso delle signore.

Anche Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) pensa che il Paradiso Market abbia molto più potenziale se potesse uscire in edicola.

Tina (Neva Leoni) invece ha finalmente deciso di operarsi: l’intervento chirurgico alle corde vocali avverrà la settimana successiva.

Dolce ed inaspettato gesto dalla piccola Irene, che dona a Salvatore (Emanuel Caserio) un disegno fatto da lei.

Un inatteso e indesiderato arrivo a Milano sta per sconvolgere la vita di Ludovica Brancia (Giulia Arena): Flavia (Magdalena Grochowska), sua madre, sta facendo rientro a Milano. La donna non è a conoscenza della relazione della figlia con il giovane Marcello Barbieri (Pietro Masotti). Proprio per questo motivo dunque, la coppia deve separarsi per un tempo indeterminato, ma Flavia – appena giunta a casa di Ludovica – si accorge di un dettaglio molto importante che la induce a sospettare qualcosa…