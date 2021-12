Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 8 dicembre: Agnese, distrazione fatale?

Anticipazioni puntata de Il paradiso delle signore 6 di mercoledì 8 dicembre 2021:

Marco (Moisè Curia) continua a corteggiare Gemma (Gaia Bavaro), mentre Stefania (Grace Ambrose) vorrebbe che il giovane si allontanasse dalla sorellastra.

I preparativi del Natale fervono al Paradiso e Dora (Mariavittoria Cozzella) ne approfitta per fare la corte a Nino (Luca Grispini).

Manca poco per l’intervento di Tina (Neva Leoni) e la giovane siciliana è sempre più ansiosa.

Salvatore (Emanuel Caserio) e sua madre ancora non riescono a riappacificarsi. Proprio per questa tensione interiore, Agnese (Antonella Attili) si distrae e lascia acceso il ferro da stiro in atelier, gesto pericoloso che potrebbe mettere in pericolo l’intero magazzino milanese.

