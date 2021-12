A Il paradiso delle signore 6 si apre un periodo fondamentale per la famiglia Amato, riguardo ai quali la storyline drammatica che è in corso di svolgimento si giocherà tutta in due settimane a partire da oggi.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 7 dicembre: Agnese furiosa con Armando!

Già ne abbiamo parlato: Agnese (Antonella Attili) è destinata a soffrire parecchio per via dell’atteggiamento fortemente ostile del figlio Salvatore (Emanuel Caserio), il quale – dopo quello che ha appreso sulla storia tra sua madre e Armando (Pietro Genuardi) – non intende concedere alcun perdono ai due amanti.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Ciò ci condurrà a un momento molto pericoloso: Agnese avrà un malore sul finire di questa settimana e per sua fortuna verrà prontamente soccorsa da Vittorio (Alessandro Tersigni) e Tina (Neva Leoni). Questo collasso, come già anticipato, farà spaventare non poco Tina (che istintivamente non vorrà più operarsi), ma pian piano aprirà le porte anche alla soluzione della vicenda e allo scioglimento delle tensioni.

Agnese, infatti, riuscirà a parlare con il dottor Conti della nuova famiglia che Giuseppe (Nicola Rignanese) ha in Germania. Vittorio sarà dunque il primo (a parte Armando, Gloria e don Saverio) ad apprendere la verità completa e, dopo di lui, si creeranno le condizioni per riferire tutto anche a Tina e Salvo.

Un Natale sereno è dunque in arrivo per gli Amato? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.