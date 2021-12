Il dramma è servito a Il paradiso delle signore 6: anche Salvatore Amato (Emanuel Caserio) ha ormai scoperto tutto della storia tra Agnese e Armando e nei prossimi giorni non vorrà più avere a che fare con la madre. Quest’ultima, intanto, sarà sempre più distratta e sofferente dopo quanto è accaduto e arriverà a dimenticare di spegnere un ferro da stiro, rischiando un incendio al Paradiso.

Il culmine si raggiungerà venerdì prossimo, quando Agnese (Antonella Attili) collasserà per il troppo stress. Questo avvenimento, oltre a far preoccupare tutti, produrrà anche un “effetto collaterale”: Tina (Neva Leoni) sarà talmente spaventata dopo il malore della madre che abbandonerà l’idea di operarsi alle corde vocali. Cambierà idea in seguito?

Intanto abbiamo assistito a un primo e parziale “avvicinamento” tra la stessa Tina (Neva Leoni) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), ma ci si chiede quanto la simpatia che sta nascendo tra i due abbia possibilità di decollare per davvero: il 2022 riporterà infatti nel cast il ruolo di Sandro Recalcati (Luca Capuano), quindi vien facile immaginare che questa trama si complicherà a dismisura…

Quanto a Salvatore, di recente l’attore Emanuel Caserio ha rilasciato un’intervista al settimanale Vero in cui ha parlato anche del suo personaggio:

Salvatore sta maturando e sta crescendo ogni giorno di più. Quel ragazzo insicuro sta facendo spazio a un piccolo uomo che vuole costruirsi la sua indipendenza ed il suo futuro.

Come già detto, nei prossimi giorni vedremo Salvo sempre più a muso duro verso la madre, ma vi anticipiamo che questa situazione andrà presto ammorbidendosi: già prima di Natale tornerà l'armonia in famiglia e Agnese ritroverà l'amore dei figli!