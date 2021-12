Siamo alla vigilia di un gruppo di puntate particolarmente concitate in cui a Il paradiso delle signore 6 succederà davvero di tutto. E molto riguarderà la famiglia Amato, ancora una volta protagonista della fiction daily di Rai 1.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6 anticipazioni 3 dicembre: Agnese sotto assedio, anche Salvo scopre tutto!

Eh sì. Questione di ore e poi assisteremo a una scoperta davvero terribile per Salvatore (Emanuel Caserio): il giovane sta per apprendere anche lui la verità su Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi) e la prenderà malissimo, tanto che – infuriato come non mai – lascerà la casa dei genitori!

Da quel momento in poi, i rapporti tra Salvo e sua madre si ridurranno al lumicino: il giovane non vorrà perdonare in nessun modo Agnese per quanto è accaduto e le cose – almeno inizialmente – non miglioreranno neanche quando la donna – in preda a un forte stress – avrà un malore!

Il collasso di Agnese preoccuperà tutti ma, in una prima fase, suo figlio continuerà ad essere freddo con lei. Le cose cambieranno? Intanto concentriamoci per un attimo su un risvolto apparentemente “secondario” – ma in realtà piuttosto importante – di questa vicenda…

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

La rabbia e il rancore di Salvo verso la sua mamma impressioneranno parecchio Anna (Giulia Vecchio) e non in senso positivo. L’atteggiamento dell’Amato junior, insomma, non piacerà proprio alla Imbriani, che evidentemente per quello che è il suo vissuto si sentirà portata a solidarizzare con Agnese.

Vi anticipiamo che sulla risoluzione del disaccordo familiare degli Amato si può ben sperare (presto ve ne parleremo più diffusamente), cosa che però non scioglierà del tutto i problemi di Anna con Salvatore. Subentrerà infatti un altro timore nella ragazza: di cosa si tratta? E c’è aria di allontanamento in arrivo?

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.