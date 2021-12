Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021: Tina decide di rinunciare al suo intervento per stare vicina alla madre, mentre restano difficili i rapporti tra Agnese e il figlio. Anna non approva il comportamento di Salvo e prende le distanze da lui. Con l’occasione del Natale, il Paradiso sostiene un’iniziativa al fine di aiutare un centro per i poveri che rischia di chiudere, coordinato da Don Saverio. Flora continua a indagare sulla morte del padre e rivela a Ludovica cosa ha scoperto sui Guarnieri. Agnese, per chiarirsi con Vittorio, gli confida che Giuseppe ha un’altra famiglia.

Leggi anche: Il paradiso delle signore 6, anticipazioni 8 dicembre: Agnese, distrazione fatale?

Stefania spiega a Ezio il motivo per cui Gemma è rimasta fredda dinanzi al presepe nuovo che lui ha comprato. Nella questione Ravasi, Ludovica cerca di convincere Flora a non mettersi contro i Guarnieri. Nel frattempo Umberto apprende che la stilista trascorrerà in America le vacanze di Natale. Vittorio sprona Agnese a dire tutta la verità su Giuseppe a Salvatore e invita Tina a cena per lasciare soli madre e figlio affinché possano riconciliarsi.

Il paradiso delle signore: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) e Facebook (QUI)

Salvatore torna a casa dopo essersi riconciliato con la madre, che è pronta a dire la verità su Giuseppe anche a Tina. Dora nota che Nino ha un comportamento strano e anche Armando è preoccupato da alcune affermazioni del ragazzo. Ora che entrambi i figli sanno tutto e la accudiscono con amore, Agnese può parlare loro liberamente del legame tra lei e Armando. Flora riesce a scoprire la combinazione della cassaforte dei Guarnieri: non ha paura di andare fino in fondo, ma resta scioccata dalle rivelazioni di Umberto e Adelaide sul conto del padre, Achille Ravasi.

Dopo lo spavento provato per sua madre, Tina annuncia che non intende più operarsi. Gemma e Stefania pensano che Ezio e Veronica debbano regolarizzare il loro legame. Dora legge di nascosto il biglietto natalizio di Nino e ne resta turbata; anche Armando è deciso a chiedere spiegazioni al ragazzo. Gemma confessa un episodio del suo passato a Marco, che ne resta profondamente toccato. Flora ha deciso che non denuncerà i Guarnieri. Salvatore ha un chiarimento con Armando che, finalmente, può parlargli dell’amore tra lui e Agnese a cuore aperto.

Gemma trova una sorpresa nel suo armadietto, che le ricorda il momento in cui allestiva il presepe con il padre scomparso quando era piccola. Prima di partire per l’America, Flora saluta le Veneri con un regalo ad hoc per ciascuna di loro. Armando parla a Don Saverio della crisi di Nino, mentre Irene incoraggia Dora a rimettersi in gioco con lui. Anna non riesce a dire la verità su sua figlia a Salvo per paura che lui la giudichi, così prende una decisione inaspettata e molto dolorosa.

Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.