Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre 2021: Gemma non rivela alla famiglia chi è il corteggiatore che le ha fatto trovare il Benino nel suo armadietto. Armando e Agnese sono sempre più vicini. Salvo prova a riconciliarsi con Anna, ma lei è ferma sulle sue posizioni. Adelaide vede l’avvicinarsi del Natale con una certa malinconia perché le persone a cui vuole bene sono lontane. Vittorio affianca Stefania a Marco per l’intervista a un’attrice famosa, ma la Colombo decide di non dire nulla alla sorellastra per non farla ingelosire.

Armando e Agnese vorrebbero passare il Natale insieme, ma prima devono interpellare Tina e Salvo. Irene invece vuole organizzare la cena della vigilia a casa. Ezio ha intenzione di sposare Veronica ma potrà farlo solo quando metterà la parola fine sul suo precedente matrimonio. Nino ammette che sta pensando di lasciare il seminario. Il racconto di Stefania sull’attrice da lei intervistata suggerisce a Vittorio un’idea per l’evento natalizio del Paradiso: una riffa a scopo benefico con dei premi di valore donati da chi può permetterselo. Umberto e Adelaide decidono di partecipare con un ricco dono.

Beatrice propone a Vittorio di passare il Natale insieme, per non lasciarlo solo. Dora vorrebbe invitare Nino alla cena della vigilia, ma non se la sente e chiede consiglio ad Armando. Intanto al Paradiso continua la donazione di oggetti pregiati per la riffa natalizia organizzata per i poveri della casa famiglia di Don Saverio. Ezio comunica a Gloria che avrà bisogno del suo certificato di morte per diventare “tecnicamente” vedovo e quindi sposare Veronica.

Salvo manifesta la sua intenzione di riconquistare Anna e quindi Roberto gli dà un consiglio. Dora trova il coraggio di invitare Nino alla cena della vigilia. Al Paradiso Armando, suo malgrado, vestirà i panni di Babbo Natale per la gioia dei bambini. Stefania scopre che Gemma, approfittando dell’assenza dei genitori, ha invitato Marco a casa e così rinuncia alla serata con le amiche per andare a controllare cosa stia succedendo. Nel frattempo Gloria incrocia Ezio e Veronica all’uscita dal cinema.

Ludovica e Marcello ricevono un inaspettato invito a cena da Adelaide a Villa Guarnieri. Dora riesce finalmente a entrare nel cuore di Nino e tra i due c’è un bacio. Salvatore sorprende Anna con un regalo per la sua bambina: una pigotta cucita da Agnese. Vittorio riabbraccia la nipotina Serena. La magia del Natale pervade il Paradiso e Gloria accetta l’invito delle ragazze. A Casa Amato, tutto è pronto per la cena della vigilia a cui parteciperà anche Armando. Ezio fa la proposta di matrimonio a Veronica.

