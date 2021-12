Anticipazioni Il paradiso delle signore 6: Luca Bastianello sarà ancora Dante Romagnoli

Il paradiso delle signore 6 torna lunedì 3 gennaio con un grosso carico di novità: come già sappiamo, tutti gli occhi sono puntati su zia Ernesta (Pia Engleberth), che tornerà a Milano per alcune settimane e sarà protagonista con Ezio (Massimo Poggio) di un dialogo che verrà spiato da qualcuno! E questo “qualcuno”, dunque, sarà con tutta probabilità un nuovo depositario della verità su Gloria Moreau (Lara Komar).

Staremo a vedere, ma intanto cambiamo argomento perché con il ritorno in onda rivedremo già a gennaio un personaggio che nella passata stagione del Paradiso aveva portato un notevole sconvolgimento nelle trame del grande magazzino milanese.

Il paradiso delle signore 6, spoiler: Vittorio in una nuova trama affaristica

Parliamo di Dante Romagnoli (Luca Bastianello), che nel Paradiso 5 si era innamorato follemente di Marta – ciò durante i mesi in cui quest’ultima era stata in America – ed era arrivato a Milano proprio per cercare di fare breccia in modo definitivo nel cuore della Guarnieri junior. Se ricordate, Romagnoli alla fine non ha vinto la sua battaglia d’amore, ma Marta alla fine ha scelto di non rimanere neanche con il marito Vittorio (Alessandro Tersigni), optando piuttosto per un ritorno – stavolta stabile – negli Stati Uniti.

Dante cova ancora del rancore verso Vittorio? Come sarà andata la sua vita nei mesi in cui non l’abbiamo visto in scena?

Presto sapremo tutto: al Paradiso sta per iniziare una nuova storyline affaristica in cui Conti avrà a che fare con l’America e pare che possa essere proprio questo il contesto in cui Dante rientrerà nelle storie della fiction daily di Rai 1. Con quali intenzioni?…