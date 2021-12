A Il paradiso delle signore c’è una bellissima aria di Natale, che in questi giorni culminerà con una riffa di beneficienza organizzata al grande magazzino da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). C’è da dire che non ci sarà un vero e proprio episodio natalizio del Paradiso: il 24 dicembre vedremo infatti l’ultima puntata del 2021, poi la fiction daily tornerà su Rai 1 il 3 gennaio 2022. La narrazione dei giorni che precedono la festività ci darà comunque modo di capire come festeggeranno i vari protagonisti.

Cominciamo da Flora Gentile (Lucrezia Massari). Questo è l’unico caso in cui abbiamo già visto tutto: dopo la collezione di successo da lei ideata e dopo aver capito che non era il caso di denunciare i Guarnieri per quanto accaduto a suo padre Achille, la nuova stilista del Paradiso ha deciso di concedersi una vacanza natalizia negli Stati Uniti, il Paese da cui proviene. È sembrata quasi un’uscita di scena, ma non lo è: Flora tornerà!

Il paradiso delle signore 6: venerdì 24 dicembre l’ultima puntata del 2021

Gloria Moreau (Lara Komar) cosa farà invece a Natale? La donna vedrà Ezio (Massimo Poggio) e Veronica (Valentina Bartolo) all’uscita dal cinema: un po’ di tristezza? Non ce ne sarà il tempo, visto che Gloria accetterà felice l’invito a cena delle ragazze!

Un Natale pieno di novità per Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella): la commessa del Paradiso, esperta in trucchi, si farà coraggio e deciderà di invitare il suo amato Nino Zaccheo (Luca Grispini) alla cena della vigilia. All’orizzonte c’è un bel bacio tra i due, ma cosa succederà in seguito? Lo sapremo da gennaio in poi…

A casa Amato, gran cena di famiglia con un ospite molto gradito: dopo tutti i dissidi che ci sono stati nelle ultime settimane, il clima sarà nuovamente disteso e di conseguenza Armando Ferraris (Pietro Genuardi) potrà sentirsi nuovamente “uno di famiglia”.

Gesto a sorpresa di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che in questi giorni manifesta una certa malinconia perché i nipoti non sono con lei a Natale. E così la Contessa deciderà di invitare a villa Guarnieri Ludovica (Giulia Arena) e… Marcello (Pietro Masotti)! Chi l’avrebbe mai detto?

E Vittorio? Beatrice (Caterina Bertone) gli proporrà di trascorrere il Natale insieme, in modo non lasciarlo solo. Non mancherà una bella rimpatriata: il dottor Conti avrà dopo parecchio tempo l’occasione di riabbracciare la sua nipotina Serena (Giulia Patrignani)! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.