Nuovi amori a Il paradiso delle signore 6? Di sicuro c’è che sembra improvvisamente esserci speranza per una coppia decisamente “improbabile”, che fino ad ora è parsa essere più una fantasia di lei – parliamo di Dora Vianello (Mariavittoria Cozzella) – che una possibile realtà. Ma sarà davvero così?

Nelle ultime fasi della scorsa stagione abbiamo visto entrare in scena un giovane seminarista, Nino Zaccheo (Luca Grispini), che subito ha conquistato Dora. La ragazza, però, non sapeva inizialmente che Nino volesse farsi prete ed è subito partita in quarta, ricavandone in breve tempo una doccia fredda e una profonda delusione.

Eppure, nonostante le evidenze, la dolce signorina Vianello – pur conscia che il suo amore per Nino è praticamente impossibile – non ha mai completamente chiuso il suo cuore a lui. E chissà che non abbia fatto bene: proprio l’arrivo del Natale e l’installazione al Paradiso di un albero sul quale lasciare tutti un bigliettino sarà l’occasione per far ripartire la storyline sentimentale di Dora e del seminarista, che avrà a breve una svolta inaspettata!

Anche se Nino continua infatti a fare discorsi che fanno capire quanto sia forte la sua fede cattolica, in realtà capiremo nel giro di pochissimi giorni che il ragazzo sta attraversando una vera e propria crisi vocazionale: lascerà il seminario? Peraltro, il “bacino a sorpresa” di Dora di poche puntate fa non sembra averlo lasciato totalmente indifferente…

Quel che è certo è che, prima che Il paradiso delle signore vada in ferie (eh sì, come tutti gli anni ci sarà anche stavolta una settimana di pausa tra Natale e Capodanno), faremo in tempo ad assistere ad un forte avvicinamento tra Dora e Nino… e pare proprio non mancherà un bel bacio pre-natalizio! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.