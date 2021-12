Il paradiso delle signore 6 anticipazioni: proposta di matrimonio prima di Natale!

Parte una nuova settimana con Il paradiso delle signore 6, caratterizzata ancora da parecchie tensioni soprattutto per via di Flora (Ludovica Massari) e dei dissapori in casa Amato. Molte situazioni sono però destinate a risolversi (quanto meno per ora) proprio nell’arco di questi cinque giorni e ciò vuol dire che la settimana pre-natalizia avrà un “clima” ben diverso, più positivo e adatto ai giorni di festa che staremo vivendo!

Tra le vicende che vedremo a ridosso del Natale, occhio alle storie che riguardano Ezio Colombo (Massimo Poggio) e la sua famiglia: l’uomo si convincerà a compiere il grande passo e così dovrà comunicare a Gloria Moreau (Lara Komar) di avere bisogno del suo certificato di morte. Ezio, insomma, vuole conquistare quanto prima lo status di “vedovo” (pur sapendo che in realtà la sua ex moglie è viva e vegeta) perché la sua intenzione è quella di sposare Veronica Zanatta (Valentina Bartolo)!

La decisione del signor Colombo sarà molto ferma e si tradurrà in una vera e propria proposta di matrimonio: occhio all’ultima puntata del 2021, in onda il 24 dicembre, in cui Ezio chiederà ufficialmente a Veronica di unirsi in matrimonio con lui! Queste nozze s’hanno dunque da fare? Avremo tempo per scoprirlo…

Anche altre coppie troveranno o ritroveranno l’armonia tra il 20 e il 24 dicembre, prima di una pausa di programmazione che Il Paradiso delle signore avrà tra Natale e Capodanno. Ma quanto rimarrà di tutta questa “bontà d’animo” con le puntate del 2022? Neanche a dirlo, i fan aspettano trepidanti che la vera identità di Gloria venga fuori nell’anno nuovo… ma a quel punto cosa succederà?

In attesa di saperne di più, godiamoci la magia del Natale che (per adesso) pervade il grande magazzino milanese e che, da gennaio, lascerà invece il posto a nuovi drammi, diverse sorprese e… alcuni ritorni molto attesi! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.