Il patriarca, fiction Mediaset con Claudio Amendola: cast, trama, quando inizia, anticipazioni

Nuovo progetto targato Mediaset per Claudio Amendola. L’attore romano, oltre al fortunato poliziesco Nero a metà (la cui terza stagione è attesa inizio nuovo anno su Rai 1), sarà protagonista de Il Patriarca, una grande saga familiare ricca di intrighi e girata tra Puglia e Lazio.

Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama e quel che possiamo dirvi è che Amendola (a cui è stata affidata anche la regia) interpreta Nemo Bandera, che – stando alle attuali notizie – dovrebbe essere un importante imprenditore romano al quale viene diagnosticato il morbo di Alzheimer. Nel cast, oltre al protagonista, c’è un variegato cast di attori molto amati tra i quali Giulia Bevilacqua, Antonia Liskova, Neva Leoni, Giulia Schiavo, Raniero Monaco di Lapio e Primo Reggiani.

La produttrice Camilla Nesbitt ha commentato così:

Sono felice di tornare a lavorare dopo tanti anni con Claudio Amendola, in questo doppio ruolo di regista e attore. Il patriarca è una serie che sono certa appassionerà gli spettatori: una saga familiare ricca di colpi di scena ed emozioni, imperniata su personaggi controversi e imprevedibili, ambientata in una terra magnifica come la Puglia.