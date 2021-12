Stasera in tv IL PRIMO NATALE, film in prima serata su Canale 5 (21 dicembre)

Questa sera (martedì 21 dicembre 2021) Canale 5 porta i telespettatori indietro di duemila anni con la prima tv de Il Primo Natale, la divertente commedia natalizia diretta e interpretata dal duo comico palermitano Ficarra e Picone (che quest’anno ha festeggiato 26 anni di carriera).

In un piccolo paese siciliano vivono Salvo e Valentino, due uomini completamente agli antipodi. Il primo è un ladro di oggetti sacri, non credente e che considera i santi un’occasione di guadagno facile, mentre il secondo è il parroco della Chiesa dedito alla preghiera e soprattutto innamorato del presepe, al punto tale da realizzarne uno vivente per la sua comunità con una statua al posto del bambino Gesù.

Il primo Natale, trama film Canale 5: Salvo e Valentino incontrano i personaggi della storia cristiana

Quando Salvo – colpito dal clamore che la rappresentazione di don Valentino ha suscitato – decide di rubare proprio quella statua, non si aspetta che il suo mondo ateo e quello religioso dei credenti stiano per scontrarsi. Infatti, i due protagonisti si ritrovano catapultati in Palestina proprio quando il Messia sta per nascere.

Durante l’inaspettato viaggio nel tempo, Salvo e Valentino incontreranno tutti i personaggi della storia cristiana e, messa da parte la loro discordia, decidono di mettersi alla ricerca di Maria e Giuseppe per fare in modo che la nascita di Cristo vada secondo la tradizione, mentre re Erode (Massimo Popolizio) – timoroso per l’arrivo al mondo del “Re dei Re” – è furiosamente sulle loro tracce.

Dopo il grande successo de L’ora legale, Ficarra e Picone si cimentano in questa riuscitissima commedia natalizia che ha il fascino di un piccolo kolossal anni Cinquanta. In chiave leggera e umoristica, il film – che offre una rivisitazione favolistica e decisamente sui generis del primo Natale della storia – è la scelta perfetta per tutti coloro che vogliono godersi una divertente e piacevole serata in famiglia.