La porta rossa 3, riprese terminate: Lino Guanciale e Valentina Romani, i saluti su Instagram

Dopo più di tre mesi di intenso lavoro sono terminate in questi giorni le riprese della terza e ultima stagione de La Porta Rossa, la serie tv di successo di Rai 2. Ad annunciarlo è stato il protagonista Lino Guanciale con un post sui social nel quale l’attore, dopo l’ultimo ciak, ha salutato il suo amatissimo personaggio:

Oggi ho salutato Leonardo Cagliostro, e la nostalgia mi chiude la gola. La Porta Rossa è stato ed è un progetto coraggioso: mai smetterò di ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa magia. A Trieste, città incredibile che è ormai nel mio cuore, provo a fare un omaggio con le parole di uno dei suoi figli più illustri: Umberto Saba: La fine non esiste, lo sappiamo. Chiamiamolo nuovo inizio e accarezziamolo dolcemente.

Il finale della seconda stagione è stato trasmesso a marzo 2019 e dunque i numerosi fan di questo piccolo fenomeno tutto italiano (ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi) sono in attesa di scoprire come si evolverà ma soprattutto come si concluderà l’oscura e complicata storia dell’ispettore fantasma Leonardo Cagliostro.

Anche Valentina Romani (Vanessa Rosic) attraverso il suo profilo Instagram ha postato una foto – in cui è insieme a Lino Guanciale – accompagnata da un messaggio molto commovente nel quale esprime tutta la sua commozione e malinconia per la fine di questa emozionante avventura iniziata nel 2017:

Oggi abbiamo battuto l’ultimo ciak de La Porta Rossa e su di me già un velo di malinconia. La sensazione è molto simile a quella che abbiamo quando finiamo di leggere un libro in cui ci siamo persi, immersi e riconosciuti, confusi e ritrovati. Con questo ragazzo qui abbiamo condiviso giornate tanto fredde, di pioggia, di vento, giornate di bora violenta, giornate di caldi infernali. Ma anche di straordinari soli, panorami, preziose risate e preziosissime lacrime. Ci siamo stretti nei momenti più duri, e abbiamo condiviso pranzi e cene in quelli più liberi. Abbiamo condiviso ore di trucco e giri di memoria indecifrabili, il tutto concesso da un sincero bene profondo, perché, alla fine, La Porta Rossa insegna questo: i legami di cui non sapevamo di avere bisogno spesso, col tempo, si rivelano i più essenziali dei legami. I più autentici, i più forti, i più belli.

Le riprese del capitolo conclusivo de La Porta Rossa sono iniziate lo scorso 30 agosto 2021 e per sedici settimane si sono svolte nella città di Trieste. Malgrado i rigidi protocolli anti-Covid, fortunatamente le riprese non hanno subito ulteriori ritardi. Ancora non c’è una data di messa in onda (ma potrebbe essere già la prossima primavera). Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.