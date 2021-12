Love Is In The Air anticipazioni: “Siete padre e figlio”, la rivelazione choc di Aydan!

La verità, prima o poi, viene sempre a galla. Per tale motivo, nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) deciderà di essere completamente sincera con Serkan (Kerem Bursin) e il fidanzato Kemal (Sinan Albayrak) e confesserà ai due che, in realtà, sono padre e figlio. Non tutto filerà però per il verso giusto…

Leggi anche: LOVE IS IN THE AIR, anticipazioni puntata del 9 e 10 dicembre 2021

Love Is In The Air, news: Aydan non sa come confessare la verità

Se avete seguito i nostri post precedenti alle anticipazioni, sapete già che Aydan scoprirà che Kemal è il vero padre di Serkan quando l’uomo le parlerà di una notte d’amore, avvenuta circa 35 anni prima, di cui non aveva nessun ricordo poiché completamente ubriaca. A quel punto, la donna comincerà a riunire tutti i tasselli del puzzle perché il fidanzato sarà tra l’altro allergico alle fragole, esattamente come il figlio e la nipote Kiraz (Maya Basol).

Grazie all’aiuto di Seyfi (Alican Aytekin), la donna confronterà quindi il DNA di Serkan con quello di Kemal e non avrà più alcun dubbio che l’architetto non è figlio dell’ex marito Alptekin (Ahmet Somers), come invece aveva sempre creduto. Ovviamente, Aydan saprà che presto o tardi dovrà dire la verità, ma tergiverserà sulla questione. Almeno finché non lo scopriranno diversi personaggi…

Love Is In The Air, trame: Eda scopre tutta la verità su Serkan e Kemal

Eh sì: i primi a sapere della scomoda faccenda saranno i piccoli Kiraz e Can (Ahmet Efe Metekoğlu), che sentiranno un dialogo tra Aydan e Seyfi e prometteranno che non racconteranno nulla in cambio di tantissimi gelati. Tuttavia, la bambina non rispetterà il patto fin dal giorno successivo, visto che comincerà a chiamare Kemal “nonno” poiché cosciente del fatto che è il padre di suo padre, come sottolineerà più di una volta.

Nel giro di poco tempo, anche Ayfer (Evrim Dogan) apprenderà tutto quanto e, mettendo da parte tutto l’astio nei confronti di Aydan, consiglierà a quest’ultima di parlare prima che sia troppo tempo. Così la Bolat darà ascolto ad un consiglio dell’amica e lascerà un messaggio nella segreteria di Serkan, che però verrà ascoltato da Eda (Hande Ercel). Spiazzata, la nostra protagonista cancellerà il vocale ed andrà dalla “suocera” per convincerla a parlare faccia a faccia a Serkan e Kemal.

Love Is In The Air, spoiler: Serkan e Kemal scoprono di essere padre e figlio

Tutto questo a quali risvolti porterà? Alla fine, Aydan darà retta a Eda e, con non poche difficoltà, rivelerà a Serkan e Kemal che sono padre e figlio, precisando di averlo appreso anche lei pochi giorni prima. Mentre Kemal si mostrerà in qualche modo felice all’idea di avere una famiglia, lo stesso non si potrà però dire di Serkan che, già contrario alla relazione della madre con il suo socio, preciserà che non ha bisogno di un altro papà, visto il rapporto burrascoso che aveva con Alptekin.

Serkan si mostrerà quindi irremovibile di fronte a Kemal, ma qualcuno di molto vicino a lui si impegnerà tantissimo per fargli cambiare idea… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)