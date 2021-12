Anticipazioni Love is in the air: AYDAN fa una scoperta sconvolgente sulla Art Life!

Nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air, la Art Life di Serkan Bolat (Kerem Bursin) rischierà di fallire da un momento all’altro, ma – visto il suo recente matrimonio con Eda Yildiz (Hande Ercel) – Piril (Basak Gumulcinelioglu) penserà di non avvertirlo subito per non rovinare la sua luna di miele. Il segreto non resterà però tale a lungo, visto che Aydan (Neslihan Yeldan) finirà per scoprirlo in tempi brevi…

Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: KEREM ama PINA ma penserà che lei…

Love Is In The Air, news: il progetto in Qatar

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Serkan e Piril chiederanno un grosso prestito pur di portare a termine un prestigioso progetto in Qatar. Proprio nel giorno in cui Bolat progetterà le nozze a sorpresa con Eda, che fortunatamente andranno a buon fine, la moglie di Engin (Anil Ilter) verrà messa al corrente del fatto che l’ultimo affare è saltato, motivo per cui la banca – in attesa dell’effettivo saldo – chiuderà preventivamente tutte le carte di credito associate all’Art Life.

Tuttavia, nonostante il pericolo imminente, Piril sceglierà di non informare Serkan di quello che starà succedendo poiché verrà presa dal timore che l’uomo, pur di affrontare la crisi, mandi a monte il suo viaggio di nozze con Eda. Ed effettivamente, visto che resterà all’oscuro di tutto, Bolat partirà alla volta dell’Italia con la Yildiz, ma i problemi che si presenteranno a Istanbul saranno molteplici…

Love Is In The Air, spoiler: Aydan scoprirà che la Art Life potrebbe fallire!

Eh sì: come vi abbiamo già detto nell’apertura di questo post, Aydan sarà la prima ad accorgersi dei problemi dell’azienda; ciò avverrà quando andrà in una cartoleria per comprare a Kiraz (Maya Basol) tutto l’occorrente che le servirà nel collegio in cui è stata appena ammessa. Al momento del pagamento, la sua carta di credito – collegata all’Art Life – verrà rifiutata. La signora Bolat telefonerà quindi a Piril, che le darà appuntamento per spiegarle quello che sta succedendo…

Da un lato Piril specificherà a Aydan che non ha parlato a Serkan della questione per non rovinargli la felicità dopo i cinque anni di rottura con Eda, dall’altro la stessa Aydan si dispererà all’idea che il lavoro del figlio stia per andare letteralmente in fumo e chiederà alla donna se esista un modo per evitare che la crisi venga scongiurata. La risposta, però, non le piacerà affatto.

Love Is In The Air, trame: Deniz è l’unico modo per salvare la Art Life

Con immenso dispiacere, Piril comunicherà infatti ad Aydan che l’azienda può salvarsi soltanto se la “svalvolata” Deniz (Ayşe Akın) anticiperà i soldi della costruzione di un centro sportivo dove anche Serkan e Kemal (Sinan Albayrak) saranno soci. La signora Bolat capirà quindi che il destino lavorativo del figlio è nelle mani di una vera e propria pazza, che più di una volta ha cercato di mandare a monte la vita sentimentale di Serkan.

Non a caso, proprio mentre i telespettatori scopriranno tale escamotage, Eda resterà turbata quando, attraverso un rotocalco di gossip, scoprirà che Deniz ha lanciato una notizia fake riguardo una relazione clandestina tra lei e Serkan. Insomma, la situazione sarà abbastanza spinosa: si risolverà?