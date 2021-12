Anticipazioni Love is in the air: il matrimonio di SERKAN e EDA! I due protagonisti si sposano…

Fiori d’arancio in arrivo a Love Is In The Air. Nelle prossime puntate italiane della telenovela turca, Eda Yildiz (Hande Ercel) e Serkan Bolat (Kerem Bursin) convoleranno a giuste nozze, anche se prima il bell’architetto dovrà affrontare una serie di imprevisti che rischieranno di mandare a monte tutto quanto…

Love Is In The Air, news: Serkan vuole chiede a Eda di sposarlo ma…

Tutto partirà quando Serkan comunicherà a Melo (Elcin Afacan) che intende chiedere a Eda di sposarlo. Tale volontà arriverà nel momento in cui Bolat sarà riuscito a riconquistare la Yildiz e a stabilire un rapporto padre-figlia con la piccola Kiraz (Maya Basol). Anche se Serkan le chiederà di non fare menzione a nessuno di quello che le ha appena detto, Melo riferirà subito la notizia a Ayfer (Evrim Dogan) e nel giro di poco tempo tutti sapranno quello che sta per fare!

Ciò darà modo a Serkan di escogitare una controffensiva che, almeno inizialmente, potrebbe sembrare un nuovo imprevisto da affrontare. In seguito a mille peripezie, Bolat verrà raggiunto telefonicamente dal padre Kemal (Sinan Albayrak), che gli chiederà di raggiungerlo in commissariato sostenendo di essere stato arrestato.

Tutto questo accadrà proprio mentre Serkan si starà apparentemente recando in un ristorante con Eda per chiederle di sposarlo. Ovviamente la Yildiz insisterà per rimandare la serata, anche se Serkan darà l’impressione di non voler assolutamente aiutare il suo “nuovo papà”, con cui non sarà affatto in buoni rapporti…

Love Is In The Air, spoiler: Serkan e Eda marito e moglie!

Tutto ciò però farà da apripista ad un bellissimo colpo di scena: quando saranno arrivati nei pressi del commissariato, Eda e Serkan – con indosso dei vestiti bianchi – verranno raggiunti da Kiraz, che li inviterà a seguirli in un parco. Grazie a questo escamotage, la Yildiz scoprirà dunque che Bolat intende sposarla in quello stesso momento, ovviamente dopo una richiesta matrimoniale ufficiale… che la donna accetterà subito!

Dopo aver compreso che l’arresto di Kemal era soltanto una scusa, dato che l’uomo sarà presente tra gli invitati, Eda sarà felice di sposare di Serkan e scambierà i voti con lui all’interno di una romantica cerimonia, nella quale Engin (Anil Ilter) e Melo faranno loro da testimoni. Dopo tanti anni, i due protagonisti diventeranno dunque marito e moglie, ma il successivo banchetto nasconderà anche una grossa insidia…

Love Is In The Air, trame: Piril, Engin e i problemi dell’Art Life

Eh sì: nel bel mezzo del pranzo, Piril (Basak Gumulcinelioglu) riceverà una telefonata di lavoro. Sarà dunque chiaro che la donna, in accordo con Engin, ha nascosto a Serkan un’importante “rogna” in grado di compromettere per sempre il futuro dell’Art Life, al fine di non rovinare il matrimonio dell’uomo con Eda. Di questo problema parleremo però più dettagliatamente in un nostro prossimo post…