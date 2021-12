Natale da chef, film su Canale 5 stasera in tv. Cast e trama

Film NATALE DA CHEF con Massimo Boldi, il 29 dicembre in prima serata su Canale 5

Mercoledì 29 dicembre 2021 in prima serata su Canale 5 va in onda Natale da chef, una divertente commedia natalizia diretta da Neri Parenti la cui trama ruota attorno a un singolare e pasticcione chef interpretato da Massimo Boldi.

Gualtiero Saporito (Boldi) è un cuoco da incubo, ossia è famoso solo per i suoi piatti disastrosi e immangiabili. Da quando si è separato dalla moglie Beata, una brillante direttrice di un noto ristorante romano, l’uomo si ritrova nella sua cucina senza fare niente. In suo “aiuto” arriva l’astuto Furio Galli, proprietario di una ditta di catering sull’orlo del fallimento, che decide di assumerlo come capocuoco per concorrere alla gara d’appalto che deciderà chi dovrà occuparsi del prestigioso pranzo del G7.

Natale da Chef: trama e cast

Galli ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere, in cambio dell’estinzione di tutti i debiti accumulati dalla sua ditta. E così, Gualtiero – che non sospetta minimamente il motivo per il quale è stato assunto – si trova a collaborare con un aiuto cuoco che non sente i sapori, un sommelier astemio e una pasticciera che esce dalle torte anziché prepararle!

La pellicola, uscita al cinema a Natale 2017 incassando circa tre milioni di euro, si avvale di un grande cast corale in cui troviamo, oltre al protagonista Boldi, anche Biagio Izzo, Maurizio Casagrande, Dario Bandiera, Enzo Salvi e Paolo Conticini. Per la quota rosa invece ci sono: Rocio Munoz Morales, Francesca Chillemi, Milena Vukotic e Barbara Foria.

Natale da chef è una divertente commedia natalizia per famiglie che si basa sulle vicende di un team di cuochi pasticcioni che si trova a vivere assurde situazioni al limite del paradossale, tutte da ridere. Un film perfetto per passare una serata allegra e spensierata! Appuntamento dunque a questa sera su Canale 5.