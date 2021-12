REMI, cast e trama del film di stasera (8 dicembre) su Rai 1

Sera dell’Immacolata in compagnia di un bel film per tutta la famiglia: stasera (mercoledì 8 dicembre) su Rai 1 potremo assistere alla pellicola di Antoine Blossier Remi. Tra gli interpreti: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin.

Remi è un personaggio molto popolare in Italia per via della famosa serie a cartoni animati degli anni Settanta (da noi trasmessa per la prima volta nel 1979) e quindi anche la trama è molto conosciuta:

A dieci anni, Remi apprende da suo padre Gerolamo che non è suo figlio, ma che è stato trovato in fasce a Parigi (dove era stato abbandonato).

Ora Gerolamo intende portare Remi all’orfanotrofio, non essendo più in condizioni di provvedere a lui economicamente.

Affidato al burbero signor Vitalis, un artista di strada che al di là delle apparenze è fondamentalmente buono, Remi viaggerà con lui attraverso la Francia insieme al fedele cane Capi e alla scimmietta Joli-Coeur. Il lungo viaggio porterà il bambino a scoprire se stesso, la vita e anche la verità sulle sue origini.

