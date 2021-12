Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021: Selina impedisce a Christoph di contattare la banca per pagare la tranche, cosa che farebbe iniziare i lavori per l’albergo termale, ma non svela di averlo saputo da Cornelius. Christoph e Werner sono dunque costretti a fidarsi.

Selina dice a Cornelius di aver impedito a Christoph di pagare e per l’uomo non si tratta di una buona notizia: ora dovrà rinunciare al suo piano e dovrà pure lasciare il Furstenhof.

Christoph va da Erik in ospedale e lo avverte che il pagamento sarà ritardato di un paio di giorni: accorgendosi che sul suo volto si legge un grande disagio, capisce a quel punto che la notizia di Selina è vera.

Erik chiama Ariane ma lei non risponde nemmeno a un suo messaggio, impegnata com’è a metabolizzare di avere un tumore maligno.

Florian si precipita in ospedale e ordina al fratello di non continuare con il suo piano: la polizia lo sta sorvegliando!

