Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 dicembre 2021: Dopo un dialogo con Florian, Erik preferisce ritirarsi dal progetto dell’albergo termale. Christoph, Werner e Robert pensano però che l’uomo abbia agito così perché qualcuno l’ha messo in allarme.

Vanessa è sempre più legata alla maialina adottata dai Sonnbichler e così gli zii sono costretti a spiegarle che un infausto destino attende l’animale!

Maja, triste per il fallimento del piano di Cornelius per dimostrare la propria innocenza, decide di incontrare Floria per risolvere le cose almeno con lui. I due per l’occasione si dichiarano il reciproco amore e tutto sembra andare a gonfie vele, poi però Florian rivela a Maja chi è stato ad avvisare Erik del piano…

