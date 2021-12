Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 2 a sabato 8 gennaio 2022

Ariane confessa a Selina di avere un tumore incurabile. Sconvolta, la von Thalheim si confida con Christoph, rivelandogli involontariamente che la Kalenberg vuole rivolgersi ad un medico omeopata…

Max vuole organizzare una sorpresa romantica per Vanessa per poterle poi dichiarare il suo amore. Il ragazzo acquista dunque i biglietti della band preferita della ragazza, ma poi scopre che quest’ultima ha già un invito all’opera da parte di Georg…

Florian pretende che Shirin si sdebiti con lui aiutandolo nelle sue attività di guardia forestale. La ragazza si rivelerà all’altezza?

Preoccupato all’idea che Ariane possa interrompere la terapia farmacologica, Christoph prova prima a corrompere il medico omeopata della donna e poi chiede al dottor Kamml un incontro d’emergenza. A loro insaputa, però, i due uomini vengono spiati da Werner…

Michael rivela a Rosalie di aver saputo del ricatto di Ariane nei suoi confronti. I due innamorati possono così festeggiare la fine del loro incubo.

Per Shirin il lavoro nel bosco con Florian si rivela più piacevole del previsto: i due ragazzi si intendono alla perfezione e, quando la Ceylan si fa male ad un piede, Vogt non esita a prendersi amorevolmente cura di lui.

Werner resta sconvolto nello scoprire che Christoph sta facendo credere ad Ariane di essere malata terminale. Inizialmente il vecchio Saalfeld pretende che il socio metta fine al suo intrigo, salvo poi cambiare idea…

Alfons non vede di buon occhio la relazione di Vanessa con Georg: dopo tutto solo pochi giorni prima la ragazza era perdutamente innamorata di Max! Poco dopo, l’anziano concierge scopre che quest’ultimo aveva acquistato dei biglietti costosissimi per far colpo sulla ragazza…

Selina implora Christoph di riconciliarsi con Ariane visto che a quest’ultima restano poche settimane di vita. Inizialmente Saalfeld accetta, ma poi la situazione con la Kalenberg finisce per degenerare…

Shirin capisce di essersi innamorata di Florian! Sconvolta, la ragazza cerca una scusa per allontanarsi dal giovane Vogt il prima possibile.

Vanessa confessa ad Alfons di non provare per Georg dei sentimenti paragonabili a quelli che provava per Max. E così, incoraggiato dal vecchio concierge, il fitness trainer decide di dichiararsi alla Sonnbichler!

Dopo la sfuriata di Christoph contro Ariane, Selina rimprovera aspramente il fidanzato e prende le distanze da lui. Inevitabilmente, la donna finisce per avvicinarsi a Cornelius…

Shirin è sempre più tormentata dai suoi sentimenti per Florian, ma decide di non dire nulla a Maja, in quanto quest’ultima chiuderebbe la loro amicizia.