Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda martedì 21 e mercoledì 22 dicembre 2021:

Erik è estremamente turbato, avendo scoperto che Ariane ha un tumore incurabile. La donna non lo vuole accanto.

Per quanto sua madre abbia dei dubbi, Maja intende trasformare la sua passione per i cappelli in un lavoro e, quando una casa di moda le dà incarico di realizzare una piccola collezione, la ragazza quasi si convince che proprio quella possa essere la sua strada. Ma come farà a gestire tutto insieme?

Arriva al Furstenhof il campione di scherma, che subito propone a Vanessa di allenarsi insieme. Inoltre Georg paga anche le spese per l’acquisto di Chantal.

Ariane sta sempre peggio e, quando non va a prendere il taxi che aveva prenotato, Erik la chiama e subito si rende conto che qualcosa non va. Ariane riesce solo a dirgli che è al lago di Karl…