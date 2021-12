Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda giovedì 30 e venerdì 31 dicembre 2021:

Werner chiede a Christoph di non portare a compimento il suo piano per liberarsi di Ariane, ma poi l’uomo ripensa a tutte le cattiverie che ha commesso la donna in passato e cambia idea.

Shirin aiuta Florian a costruire nel bosco una recinzione per salvare un lupo, potenziale vittima dei cacciatori. E piano piano Shirin inizia a vedere Florian con occhi innamorati.

Selina intende stare accanto a Ariane fino alla fine dei suoi giorni e chiede a Christoph di avvicinarsi all’amica, visto che morirà. L’uomo accetta solo per far piacere a Selina, ma il dialogo che doveva sancire la pace con Ariane diventa invece l’ennesimo aspro litigio.

Maximilian rode di gelosia di Vanessa, che ormai sembra non avere occhi che per Georg. Max purtroppo per lui ha capito tardi di amarla troppo tardi e ora soffre.

Rosalie, dopo dubbi e titubanze, decide di organizzare una festa danzante per Michael!