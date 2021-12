Anticipazioni puntata di Tempesta d’amore in onda domenica 5 e lunedì 6 dicembre 2021: Georg Fichtel scrive a Vanessa e la incita a non arrendersi (nonostante quello che dicono i dottori) e a riprendere ad allenarsi. A quel punto Vanessa chiede a Max di allenarla, ma Michael non è assolutamente d’accordo.

Il dottor Kamml fa vedere ad Ariane i falsi esiti dell’esame tossicologico, dicendole che non è stata drogata; inoltre le chiede di fare una risonanza magnetica e alla fine – mentendo – le annuncia che ha un tumore incurabile al cervello.

Erik è finalmente fuori pericolo e, quando si sveglia, dice a Florian che non sa chi possa averlo aggredito.

Robert e Lia vanno nella suite Fürstenhof per un po’ di intimità, non sapendo che nel bagno c’è Shirin a fare le pulizie.

Alfons si presenta a Hildegard come Freddy Lachner. La sorpresa ha successo e i così due cucinano un arrosto di cervo, “condito” da tenere effusioni.

