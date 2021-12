In punto di morte anche il peggiore dei criminali può avere una crisi di coscienza. Sarà questo il caso di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore deciderà di togliersi un peso confessando uno dei suoi crimini più odiosi…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane rovina Michael per ricattare Rosalie

Per raggiungere i propri obiettivi, Ariane Kalenberg non ha mai esitato a usare mezzi illeciti, anche se ciò significava calpestare le vite di persone innocenti. E così, quando ha avuto l’occasione di manipolare un personaggio politico di spicco, la dark lady non si è fatta problemi…

Come sappiamo, Rosalie Engel (Natalie Alison) è stata da poco eletta come nuovo consigliere regionale, anche grazie al sostegno in campagna elettorale di Ariane. Sostegno tutt’altro che disinteressato!

Non appena Rosalie ha provato a fare di testa propria, infatti, la dark lady non ha esitato a ordire un perfido intrigo: far credere che Michael (Erich Altenkopf) le abbia provocato uno shock anafilattico e minacciare di rendere la notizia pubblica se la Engel non dovesse eseguire i suoi ordini.

Disposta a tutto pur di salvare la carriera dell’uomo che ama, Rosalie si è vista costretta a piegarsi al ricatto della Kalenberg, decidendo di non rivelare nulla nemmeno al compagno. La verità, però, verrà fuori…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane rivela a Michael di aver ricattato Rosalie

Come sappiamo, da qualche giorno la vita di Ariane è stata totalmente stravolta a causa di una notizia drammatica: la donna è affetta da un tumore inoperabile al cervello. Una diagnosi che ha cambiato tutto…

Ignorando di essere vittima di un crudele intrigo di Christoph (Dieter Bach), la Kalenberg si è convinta di avere solo pochi mesi di vita e a quel punto le sue priorità sono improvvisamente cambiate. Messa da parte avidità e sete di vendetta, la dark lady è scivolata in uno stato di disperazione totale che l’ha portata a isolarsi da tutto e tutti… Erik (Sven Waasner) incluso!

Ebbene, di fronte alla propria morte imminente Ariane inizierà per la prima volta a pentirsi dei propri crimini, specialmente quelli commessi contro persone innocenti. Sarà così che la donna deciderà di confessare a Michael di avere messo in pericolo la sua carriera solo per poter manipolare Rosalie.

Inutile dire che il medico rimarrà sconvolto nello scoprire non solo fino a dove si è spinta la Kalenberg a causa della sua sete di potere, ma anche di quale spirito di sacrificio sia stata capace Rosalie per amor suo.

