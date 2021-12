È abituata ad essere il carnefice e non la vittima, ma per una volta i ruoli si invertiranno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) subirà infatti le estreme conseguenze di un crudele intrigo ordito contro di lei da Christoph (Dieter Bach) e Werner Saalfeld (Dirk Galuba). E per lei le cose si metteranno davvero male…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Werner scopre l’intrigo di Christoph contro Ariane

Da giorni ormai le puntate italiane di Tempesta d’amore sono incentrate sul dramma di Ariane Kalenberg. Vittima di un diabolico intrigo ordito dal suo nemico mortale Christoph, la dark lady è infatti convinta di avere poche settimane di vita a causa di un tumore incurabile al cervello. Una diagnosi corroborata da sintomi sempre più gravi e frequenti…

Ciò che la donna ignora è che in realtà i sintomi in questione sono causati da dei medicinali che le sono stati somministrati da un medico corrotto da Saalfeld: il cinico dottor Kamml (Ralf Komorr). Ed è stato lo stesso medico – specializzato in neurologia – a confermarle la diagnosi di cancro.

Insomma, il piano di Saalfeld sembra funzionare alla perfezione, eppure un evento inaspettato rischierà di rovinare tutto. Werner scoprirà infatti casualmente la verità sul tumore della Kalenberg e metterà Christoph con le spalle al muro: se non metterà immediatamente fine al suo intrigo, verrà denunciato!

I buoni propositi dell’anziano albergatore, però, non dureranno a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Werner si allea con Christoph e Ariane rischia di morire

Superato lo shock iniziale, Werner si lascerà infatti convincere da Christoph che la cosa migliore per tutti sia cacciare Ariane dal Fürstenhof… costi quel che costi! E così, nonostante qualche scrupolo di coscienza, non solo il vecchio Saalfeld non denuncerà l’intrigo, ma ne diventerà attivamente complice!

Quando Ariane deciderà di smettere di assumere le pillole prescrittele dal dottor Kamml per affidarsi a delle cure omeopatiche, infatti, Werner e Christoph dovranno unire le forze per correre ai ripari. Grazie ad un abile gioco di squadra, i due complici sostituiranno infatti le cure omeopatiche della Kalenberg con delle capsule contenenti una sostanza in grado di provocare sintomi neurologici.

E sarà proprio allora che avverrà la tragedia! Convinta che si tratti di sostanze omeopatiche prive di effetti collaterali, Ariane assumerà infatti molte più pillole del previsto, finendo per andare in overdose mentre si troverà da sola nella propria stanza. E a quel punto per la dark lady non sembreranno esserci più speranze…

Riuscirà la Kalenberg a salvarsi o per lei sarà davvero arrivata la fine?