Come competere con un matrimonio durato quasi vent’anni? Sarà questo il dubbio che dilanierà Cornelia Holle (Deborah Müller) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. E a quel punto Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) capirà di dover fare qualcosa per non perdere la fidanzata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Robert chiede a Cornelia di vivere insieme

La fine del matrimonio di Eva (Uta Kargel) e Robert è stato indubbiamente uno dei momenti più drammatici della storia recente di Tempesta d’amore. Non c’è dunque da stupirsi se a Saalfeld ci sono voluti parecchi mesi per riuscire a chiudere quel capitolo della propria vita e voltare pagina.

Come sappiamo, il momento della svolta è stato quello in cui l’uomo ha capito di essersi innamorato di Cornelia, sua amica d’infanzia nel frattempo diventata nuova governante al Fürstenhof. Per l’albergatore si è trattato del primo nuovo “vero” amore dopo la fine della sua storia con Eva e, di conseguenza, la dimostrazione di aver finalmente chiuso con il passato. Ma sarà davvero così?

Deciso a dimostrare di voler fare sul serio con la compagna, Robert proporrà dunque a quest’ultima di andare a vivere insieme. E, inutile dirlo, lei accetterà con gioia!

I problemi, però, non tarderanno a presentarsi…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia teme il confronto con Eva

Impazienti di iniziare la loro convivenza, Robert e Cornelia inizieranno dunque freneticamente a cercare un appartamento dove vivere insieme. Purtroppo, però, nessuna casa soddisferà le loro aspettative e così Saalfeld proporrà alla sua amata di trasferirsi nel suo appartamento.

Ebbene, lei inizialmente accetterà, salvo poi pentirsi della decisione. Quando inizierà a far spazio per le sue cose negli armadi di Robert, infatti, troverà una foto di Eva. E, comprensibilmente, andrà nel panico!

Dopo aver cercato di minimizzare l’accaduto, la Holle confiderà ai Sonnbichler di temere che il compagno non abbia mai davvero superato la fine del suo matrimonio e a nulla varranno i tentativi dei due coniugi di rassicurarla. E Robert?

Mortificato per l’accaduto, l’uomo penserà a come rassicurare la fidanzata sul fatto che ora c’è solo lei nel suo cuore. E, grazie ad Alfons (Sepp Schauer), l’idea vincente non tarderà a presentarsi! Riuscirà Robert a spazzare via una volta per tutte i timori di Cornelia?