Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 12 a sabato 18 dicembre 2021:

Florian scopre le responsabilità di Cornelius nell’incidente di Erik e, come se non bastasse, Maja gli confessa di essere già a conoscenza delle intenzioni del genitore. Sconvolto, il giovane Vogt prende una decisione drastica…

Ariane inizia a sentirsi meglio e decide dunque di cancellare gli esami prescrittile dal dottor Kamml. Quest’ultimo, però, la convince ad andare a fondo alla cosa e così la Kalenberg “scopre” di avere un tumore al cervello!

Appena Selina viene a sapere dell’incidente di Erik, intuisce che c’è dietro la mano di Cornelius. Profondamente delusa, la donna consiglia di rifarsi una vita lontano dal Fürstenhof e lui la spiazza con un appello inaspettato…

Maja non riesce a credere che Florian voglia davvero mettere fine alla loro relazione, ma lui è irremovibile: l’odio tra le rispettive famiglie finirà sempre per dividerli. Come se non bastasse, il ragazzo pretende che Cornelius lasci il Fürstenhof entro 48 ore: in caso contrario, lo denuncerà alla polizia!

Selina finisce per credere all’innocenza di Cornelius e si offre di aiutarlo a scagionarsi. Quando il marito le rivela di voler incastrare Erik non appena quest’ultimo farà sparire i soldi dei Saalfeld, però, la donna capisce di dover avvertire Christoph…

Ariane accetta di sottoporsi alla biopsia, i cui risultati confermano i suoi peggiori timori: il tumore è maligno ed inoperabile!

Cornelius implora Selina di non dire nulla a Christoph per non mettere in pericolo il suo piano, ma poi la donna scopre che il fidanzato sta per investire tutto ciò che possiede nel progetto dell’hotel wellness…

Ariane è a pezzi dopo la terribile diagnosi, ma decide di tenere per sé la verità, nascondendola anche a Erik. Rosalie, però, scopre che la Kalenberg ha seri problemi di salute e cerca di sfruttare la situazione a proprio vantaggio…

I Sonnbichler decidono di “adottare” temporaneamente una maialina e coinvolgono Vanessa. Quest’ultima è così entusiasta del progetto da decidere di chiamare l’animaletto “Chantal”. Poco dopo, però, scopre che la sua piccola amica è destinata al macello…

Selina avvisa Christoph e Werner che il progetto dell’hotel benessere è una trappola di Erik e Ariane. I Saalfeld decidono dunque di allertare la polizia in modo da cogliere i due criminali in flagranza di reato. Purtroppo per loro, però, Florian scopre il loro piano…

Grazie alla soffiata di Florian, Erik fa saltare il progetto dell’hotel wellness prima di essere smascherato. Ciononostante, Vogt si ostina a mentire al fratello, finendo per fargli saltare i nervi…

Vanessa scopre che Chantal è destinata al macello. Sconvolta, la ragazza cerca un modo per salvare il maialino dal suo crudele destino e Max decide di aiutarla.

La convivenza tra Michael, Rosalie e André è sempre più difficile: lo chef sopporta a fatica la vista della coppietta innamorata e anche la Engel è infastidita dalla sua presenza.

Florian capisce di aver sbagliato a lasciare Maja e le chiede una seconda chance. Lei accetta felice, ma poi scopre che è stato il fidanzato ad avvertire Erik, distruggendo così le ultime speranze di Cornelius di scagionarsi. Delusa, la ragazza chiude definitivamente la sua storia con von Thalheim. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

