Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 19 a sabato 25 dicembre 2021:

Florian capisce di aver sbagliato a lasciare Maja e le chiede una seconda chance. Lei accetta felice, ma poi scopre che è stato il fidanzato ad avvertire Erik, distruggendo così le ultime speranze di Cornelius di scagionarsi. Delusa, la ragazza chiude definitivamente la sua storia con von Thalheim.

Cornelius ha ormai perso la speranza di poter dimostrare la propria innocenza e decide di lasciare il Fürstenhof, sparendo nel nulla fino a che il suo reato non cada in prescrizione. Prima di partire, l’uomo chiede a Selina di fare un’ultima cavalcata insieme e le mette di nascosto nella giacca una lettera di addio…

Maja è profondamente delusa da Florian, che ha impedito che Erik venisse smascherato per i suoi crimini. Shirin cerca di consolare l’amica e rinfaccia al guardacaccia di mettere sempre il fratello davanti alla fidanzata.

Ariane riceve una seconda conferma della diagnosi del dottor Kamml: il suo tumore è inoperabile! Sconvolta, la donna si prepara a morire, mentre Christoph si gode il successo del suo piano…

Vanessa è sconvolta all‘idea che Chantal sia destinata al macello e prova a trovare una soluzione per salvarla.

Michael trova una lettera di addio di André: non volendo più essere di disturbo a lui e Rosalie, lo chef ha deciso di partire per un pellegrinaggio nelle Alpi!

Christoph e Werner vorrebbero licenziare Erik, ma Ariane si oppone. A quel punto i Saalfeld pensano ad una soluzione alternativa al problema…

Selina trova la lettera di addio di Cornelius: sconvolta, la donna raggiunge quest’ultimo, implorandolo di non partire.

Erik non riesce a capire perché Ariane continui a tenerlo a distanza e decide di osservarla di nascosto. Dopo aver assistito ad un abbraccio tra la donna e Michael, Vogt si convince che i due abbiano una relazione. A quel punto la Kalenberg confessa al complice la verità: ha un tumore incurabile!

Michael confida a Robert di sentirsi in colpa per la partenza di André: se lui e Rosalie avessero avuto più tatto, lo chef non sarebbe partito.

Max riesce a convincere l’allevatore a vendergli Chantal e porta il maialino nell’appartamento condiviso con Shirin e Florian. Nel frattempo Vanessa conosce il campione di fioretto Georg Fichtl, arrivato al Fürstenhof appositamente per incontrarla…

Erik è sempre più sospettoso nei confronti di “Lars” e minaccia di denunciare lui e Cornelius per tentato omicidio!

Durante una passeggiata al lago, Ariane ripensa a quando mesi prima uccise l’ex marito Karl e implora quest’ultimo di perdonarla.

Maja cerca di distrarsi dalle sue pene d’amore concentrandosi sul lavoro. I suoi cappelli, però, hanno così tanto successo che le viene richiesto di preparare addirittura un’intera collezione. Ce la farà?

Mentre Max fa di tutto per aiutare la maialina Chantal, arrivando anche a dar fondo al suo conto corrente, Vanessa pensa solo alle sue lezioni di scherma con Georg Fichtl. Quando scopre che Max ha salvato l‘animaletto, la Sonnbichler esplode però di gioia!

Erik confida a Florian di avere una relazione segreta con una donna malata terminale di cancro e di essersi reso conto solo ora di quanto l’amante conti davvero per lui. Nonostante i loro trascorsi, Florian decide di stare al fianco del fratello per confortarlo.

Preoccupato per Ariane, Erik la chiama chiedendole dove si trovi. Proprio in quel momento la donna viene sopraffatta dagli effetti delle droghe somministratele dal dottor Kamml e ha un collasso…

Georg fa a Vanessa un’offerta incredibilmente generosa, proprio di fronte a Max…

