Florian scopre che Maja si sta dedicando anima e corpo alla sua nuova carriera di designer di moda, finendo per lavorare giorno e notte. Preoccupato che la ragazza possa esagerare, decide di parlarle. Lei, però, non gradisce i suoi consigli…

Erik corre in soccorso di Ariane e riesce a salvarla. Poco dopo, l’uomo cerca di ottenere da Michael delle informazioni sulla malattia della sua amata, ma senza successo.

Nonostante i sospetti di Shirin, Vanessa si dice certa che Georg non abbia nessun interesse nei suoi confronti, se non da un punto di vista sportivo. Poco dopo, però, l’uomo le chiede di girare insieme uno spot televisivo in cui i due si devono baciare…

Dopo la conversazione con Florian, Maja inizia a dubitare delle proprie capacità come designer. Come se non bastasse, poco dopo scopre che il suo ex è su una app di incontri!

Ariane cerca nuovamente di allontanare Erik. Lui, però, non solo non si lascia scoraggiare, ma le dice chiaramente che non la lascerà mai più sola!

Christoph non riesce a credere che André sia partito per un pellegrinaggio senza chiedere le ferie né il permesso ai suoi datori di lavoro. Werner cerca di calmare il socio, che però resta impassibile: se Konopka non ricomparirà entro 24 ore, perderà il lavoro!

Max legge il copione dello spot televisivo di Georg e Vanessa, scoprendo che si conclude con un bacio! Temendo che la ragazza venga costretta a fare qualcosa che non vuole, il fitness trainer si precipita sul set per interrompere le registrazioni…

Florian scopre che Max ha creato per lui un profilo su una app di incontri. Temendo di perdere per sempre Maja, il ragazzo si precipita dalla sua ex, ma lei non vuole ascoltarlo e preferisce concentrarsi sulla sua collezione di cappelli.

Erik confessa ad Ariane di provare dei sentimenti profondi per lei e anche la dark lady gli apre il suo cuore…

Robert e Cornelia non riescono a trovare un appartamento adatto e così l’uomo suggerisce alla compagna di trasferirsi da lui. Organizzando le cose per il trasloco, però, la Holle trova una foto di Eva…

Vanessa resta sconcertata dall’intervento di Max, che scopre che la scena del bacio era stata tagliata. Quando però partono le riprese, Georg finisce per baciare davvero la Sonnbichler!

Selina vede Ariane insieme ad Erik e capisce che l’amica le ha sempre mentito sulla natura dei suoi rapporti con Vogt. E così, quando la Kalenberg – dopo aver ammesso di stare da tempo insieme a Erik – dichiara di voler terminate la sua guerra con Christoph, Selina non le crede.

Max apre finalmente gli occhi sulla natura dei suoi sentimenti per Vanessa: è sempre stato innamorato di lei! Proprio quando decide di dichiararsi, però, vede la sua amata in una baita romantica insieme a Georg…

Erik e Ariane decidono di godersi al massimo il poco tempo a loro rimasto. Poco dopo, la Kalenberg ha un mancamento di fronte a Selina, che inizia a sospettare che qualcosa non torni…

Shirin chiede aiuto a Florian per conquistare più follower maschili per il suo Vlog: il ragazzo deve sottoporsi ad una seduta di ceretta! Vogt accetta, ma l’esperienza si rivela più dolorosa del previsto…

I Sonnbichler cercano di rassicurare Cornelia riguardo ad Eva. Su consiglio di Alfons, Robert prepara per la fidanzata una sorpresa romantica…

