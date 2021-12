Un periodo di grandi cambiamenti è in arrivo in Germania per Erik Vogt (Sven Waasner)! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, questo personaggio si ritroverà a cambiare vita, lasciandosi alle spalle il passato da dark man e facendo entrare nella propria vita delle persone destinato a cambiarlo per sempre. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Erik scopre di avere una figlia

Quando è arrivato al Fürstenhof, Erik era un uomo cinico e avido, ma anche solo! Il fratello minore Florian (Arne Löber) rappresentava infatti l’unica famiglia che gli era rimasta, nonché l’unica persona a cui teneva davvero. All’hotel a cinque stelle, però, tutto cambierà…

Come sappiamo, infatti, poco dopo il suo arrivo Erik scoprirà di essere discendente diretto dei Saalfeld, in quanto il nonno biologico altri non era se non Ludwig Saalfeld. È stato però soprattutto l’incontro con Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) a cambiare Vogt.

Dopo essersi innamorati e aver addirittura deciso di sposarsi, infatti, i due complici e amanti finiranno per perdersi quando Ariane si invaghirà di Robert (Lorenzo Patané). A quel punto Erik si sentirà doppiamente tradito come compagno e socio in affari e deciderà di aiutare i Saalfeld ad incastrare la dark lady.

Una decisione importante che segnerà di fatto l’inizio della vera redenzione dell’uomo, iniziata con la malattia di Florian. E sarà proprio allora che Erik farà una scoperta incredibile: ha una figlia!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Erik conosce Josie

Nel corso della puntata 3712 al Fürstenhof comparirà infatti Josie Klee (Lena Conzendorf), una giovane donna con la passione per la cucina. A spingere la ragazza a presentarsi all’hotel a cinque stelle sarà da una parte il sogno di poter iniziare un tirocinio con il suo idolo André Konopka (Joachim Lätsch) e dall’altra quello di conoscere il suo padre biologico.

Sarà così che scopriremo che Josie è nata da una relazione tra la madre Yvonne (Tanja Lanäus) ed Erik… Peccato che quest’ultimo non abbia mai saputo di avere una figlia! Inutile dire che la rivelazione sarà uno shock per Vogt, ma la sorpresa lascerà ben presto il posto alla gioia.

Quando conoscerà meglio la ragazza, Erik svilupperà infatti velocemente dei sentimenti paterni nei suoi confronti e in due inizieranno a costruire un bel rapporto.

Quando però al Fürstenhof si presenterà la madre di Josie – Yvonne – Vogt verrà assalito da un terribile dubbio: la figlia sarà venuta a Bichlheim solo per spillargli dei soldi? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

