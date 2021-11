Continuano le novità sul fronte tedesco di Tempesta d’amore! Poco dopo l’annuncio dell’ingresso in scena di Henning von Thalheim (Matthias Zera) e della nuova protagonista Josie Klee (Lena Conzendorf), nonché del clamoroso ritorno di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel), è da poco arrivata una nuova notizia che riguarda il cast fisso della soap.

Ecco dunque quale sarà il prossimo personaggio ad entrare a Sturm der Liebe!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie nuova protagonista

Da qualche giorno in Germania ha preso il via la nuova attesissima stagione di Tempesta d’amore, che raggiunge l’incredibile traguardo di ben 18 annate! Come vi abbiamo ampiamente anticipato, la nuova coppia protagonista sarà formato da un personaggio storico – Paul Lindbergh – e uno assolutamente inedito: Josie Klee.

Quest’ultima giungerà al Fürstenhof per realizzare il suo grande sogno: un tirocinio con il suo idolo, André Konopka (Joachim Lätsch)! La giovane donna ha infatti ereditato la passione per la cucina dalla nonna, che si occupò di crescerla in quanto la madre della ragazza non si prese cura della figlioletta.

Oltre ad un lavoro, al Fürstenhof Josie ritroverà però anche il padre biologico: la Klee è infatti figlia naturale di Erik Vogt (Sven Waasner)! E non mancherà molto prima che la famiglia si completi…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Yvonne è la madre di Josie

Nel corso della puntata 3752 (in onda in Germania presumibilmente il prossimo 11 gennaio) entrerà infatti in scena Yvonne Klee, madre di Josie ed ex amante di Erik!

Da sempre desiderosa di sposare un uomo ricco in grado di permetterle di condurre una vita agiata, la donna finì per trascurare la figlia: una bambina avrebbe infatti intralciato i suoi piani. Josie è dunque cresciuta insieme alla nonna, sviluppando un rapporto molto problematico con la madre.

Non sarà però per recuperare il legame con la figlia che Yvonne arriverà al Fürstenhof. In difficoltà economiche a causa dei debiti che le ha lasciato il suo ultimo compagno, la Klee si presenterà infatti a Bichlheim nella speranza che Erik possa darle una mano.

Ebbene, purtroppo per lei Vogt sembrerà insensibile ai suoi tentativi di seduzione e le dirà chiaramente di saper riconoscere le persone manipolatrici. Yvonne, però, non si scoraggerà e troverà presto un nuovo oggetto del desiderio…

Tempesta d’amore, casting news: Tanja Lanäus interpreta Yvonne Klee

Il personaggio di Yvonne Klee verrà interpretato da Tanja Lanäus, attrice tedesca classe 1971 molto nota al pubblico televisivo d’oltralpe. Tra le numerose esperienze in teatro e sul piccolo schermo, la Lanäus ha infatti preso parte a serie tv di successo come Verbotene Liebe (“Amore proibito”), Lena, amore della mia vita e Alles was zählt (“Tutto ciò che conta”).

Come già anticipato, l’ingresso in scena di Tanja Lanäus nei panni di Yvonne Klee avverrà nel corso della puntata 3752, la cui messa in onda in Germania è attualmente prevista per il prossimo 11 gennaio. Chiudiamo con le parole dell’interprete sul personaggio:

Anche se Yvonne è un po’ eccentrica e – per i miei gusti – a volte troppo avventurosa nella sua vita, resta una donna adorabile e divertente con il cuore nel posto giusto.

