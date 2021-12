Un nuovo personaggio davvero speciale sta per movimentare le prossime puntate italiane di Tempesta d’amore! Nelle vite di Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann) entrerà infatti un amico a quattro zampe decisamente insolito…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa si dichiara a Max

Non è certo un bel periodo per Vanessa Sonnbichler. Dopo la fine della sua storia con Robert (Lorenzo Patané) e il drammatico infortunio al ginocchio, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) si è trovata anche a soffrire per amore.

Come sappiamo, la ragazza è infatti da tempo innamorata di Max Richter, che però non solo non la ricambia, ma ha perso la testa per Shirin Ceylan (Merve Çakır). Vanessa si è così trovata nella mortificante posizione di amica e “consigliera sentimentale” dell’uomo che ama. Una situazione che fortunatamente ha avuto fine.

Ormai esasperata, qualche giorno fa la Sonnbichler ha infatti confessato a Max di provare per lui dei sentimenti che vanno ben oltre l’amicizia, chiarendo così finalmente un equivoco che andava avanti ormai da troppo tempo. E a quel punto la ragazza potrà iniziare a guardare avanti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max compra Chantal per Vanessa

Sarà in queste circostanze che Vanessa scoprirà che gli zii hanno deciso di “adottare” un maialino come parte di un progetto “bio”. Entusiasta, la ragazza si precipiterà a conoscere l’animaletto (che si rivelerà essere una femmina) e gli si affezionerà immediatamente tanto da decidere di battezzarlo “Chantal”. C’è però un problema…

Ciò che la Sonnbichler ignora, infatti, è che Alfons e Hildegard (Antje Hagen) avevano pianificato di tenere il simpatico quadrupede solo per qualche tempo, in quanto il destino finale dell’animale rimane il macello!

Inutile dire che Vanessa resterà sconvolta nello scoprire la terribile sorte che attende la “sua” Chantal e si confiderà con Max. Il risultato? Determinato a risollevare il morale all’amica, il fitness trainer comprerà il maialino dall’allevatore e lo porterà a vivere con sé nel proprio appartamento!

Sarà questo l’inizio di un’avventura decisamente particolare destinata a far avvicinare Max e Vanessa… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

