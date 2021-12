Brutte notizie in arrivo dalla Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, infatti, uno dei personaggi più amati della soap uscirà di scena: Selina von Thalheim (Katja Rosin)! Il suo, però, non sarà un addio in solitaria… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Selina lascia Christoph

Quando Selina è arrivata al Fürstenhof, la sua vita era a pezzi: il marito e padre dei suoi figli – Cornelius (Christoph Mory) – era morto da quattro anni, lasciandola da sola ad affrontare una gravissima crisi economica della famiglia.

E così, quando all’hotel a cinque stelle ha trovato non solo un lavoro ma anche l’amore, la donna ha pensato di aver finalmente chiuso con la sua vecchia vita e di aver iniziato un nuovo capitolo. Da qualche giorno, però, tutto è cambiato…

La scoperta che Cornelius è in realtà vivo e ha solo simulato la propria morte è stato infatti un vero e proprio shock per Selina, che ha inizialmente rifiutato di tornare dal marito. Come se non bastasse, tra qualche mese la von Thalheim scoprirà che Christoph (Dieter Bach) ha compiuto delle azioni ignobili, decidendo di chiudere i rapporti con lui.

A quel punto la donna tornerà inizialmente dal consorte, salvo poi confessare a quest’ultimo di non provare più per lui i sentimenti di una volta. E così, con il cuore spezzato, Cornelius lascerà il Fürstenhof… almeno temporaneamente!

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Selina parte insieme a Cornelius

L’uomo si ripresenterà infatti all’hotel a cinque stelle in occasione del matrimonio della figlia Maja (Christina Arends) con Florian (Arne Löber). Ebbene, quando Selina rivedrà il marito a mesi di distanza dalla partenza di quest’ultimo, capirà di non aver mai smesso di amarlo. Peccato solo che lui nel frattempo abbia conosciuto un’altra donna…

Cornelius lascerà dunque nuovamente il Fürstenhof, salvo poi farvi ritorno qualche settimana dopo con una notizia inaspettata: ha deciso di sposare la sua editrice! A quel punto Selina crederà che per lei ed il marito non ci sia più speranza. Nemmeno un fidanzamento ufficiale, però, potrà avere la meglio su un amore che dura da decenni…

Alla fine, infatti, Cornelius capirà che il suo cuore appartiene ancora a Selina e chiederà a quest’ultima di iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme. E così, nel corso della puntata 3749 (in onda in Germania il prossimo 30 dicembre) Selina e Cornelius lasceranno il Fürstenhof alla volta dell’Inghilterra.

Li rivedremo in futuro al Fürstenhof? Per ora non ci sono indizi in merito, ma Tempesta d’amore ci ha insegnato che non è mai detta l’ultima parola… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

