Il momento più atteso della diciassettesima stagione è in arrivo per i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! Nelle puntate presto in onda in Germania, infatti, avrà luogo il meritatissimo “happy end” dei due protagonisti Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber). E, come da tradizione, il loro sarà un matrimonio da favola…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Florian e Maja si ritrovano

Ci vorrà quasi un anno, ma alla fine Florian e Maja riusciranno a superare tutti gli ostacoli e a ritrovarsi. Nonostante la faida tra le rispettive famiglie e l’intromissione di scomodi rivali in amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i due protagonisti capiranno infatti che il legame che li unisce è più forte di tutto.

Sarà così che, quando Florian riceverà un’offerta di lavoro da sogno negli Stati Uniti, Maja non esiterà un attimo prima di decidere di seguirlo. Ci sarà però un problema: ottenere un visto per l’America si rivelerà più difficile del previsto…

Sarà così che Vogt deciderà di chiedere alla fidanzata di diventare sua moglie per facilitare il processo burocratico. Una proposta decisamente poco romantica, che comunque la von Thalheim accetterà. Poco dopo, però, il guardacaccia si farà perdonare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Il matrimonio di Florian e Maja

La gioia dei due futuri sposi verrà ovviamente condivisa dai loro cari. Se Selina (Katja Rosin) donerà alla figlia un anello di famiglia (scatenando l’invidia della sorellastra della ragazza), Erik (Sven Waasner) – che nel frattempo si è ravveduto – sarà così felice per il fratello da offrirsi di fargli da testimone di nozze. Onore che, da parte di Maja, toccherà ovviamente a Shirin (Merve Çakır).

Le nozze dei due protagonisti della diciassettesima stagione saranno anche l’occasione per il ritorno al Fürstenhof di Cornelius (Christoph Mory), che potrà dunque svolgere suo compito più importante di un padre: accompagnare la figlia prediletta all’altare!

E così, nel corso della puntata 3722 (in onda in Germania il prossimo 19 novembre), Maja e Florian diventeranno finalmente marito e moglie circondati dall’affetto dei loro cari. Terminata la cerimonia, i due freschi sposini si recheranno in barca al loro ricevimento di nozze, dove prenderanno il via i festeggiamenti.

Sarà questo il lieto fine della bellissima storia d’amore dei protagonisti della diciassettesima stagione. E, come da tradizione, due nuovi personaggi sono già pronti a prendere il loro posto. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

(Puntate 3714-22, in onda in Germania dal 9 al 19 novembre 2021)

