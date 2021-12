Un posto al sole, anticipazioni 13 dicembre: come reagirà Nunzio?

Lunedì 13 dicembre 2021, Un posto al sole ci propone la reazione a una tremenda verità, una complicità che produrrà del nervosismo e un piano b da far partire quanto prima…

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 10 dicembre 2021

Capiremo quale sarà la reazione di Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) riguardo al segreto di Chiara Petrone (Alessandra Masi).

Così come Rossella (Giorgia Gianetiempo), ora anche Silvia (Luisa Amatucci) apprende la novità lavorativa che riguarda Michele (Alberto Rossi). I due ex coniugi per l’occasione sembrano tornare ad essere un po’ complici: un clima di apparente normalità che dà però molto fastidio a Rossella.

Le lezioni di seduzione con Samuel (Samuele Cavallo) sono risultate un mezzo disastro e ora Vittorio (Amato D’Auria) pensa a far scattare un piano B.

