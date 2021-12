Un posto al sole, anticipazioni 24 dicembre: Patrizio solo e triste al Vulcano, ci sarà il “miracolo”?

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 24 dicembre 2021

Venerdì 24 dicembre 2021, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un’atmosfera ormai guastata, alcune partenze e un “miracolo di Natale”…

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Più che mai deciso a non prendere parte al cenone di Natale, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) resta da solo al Caffè Vulcano. Un “miracolo di Babbo Natale” gli farà cambiare idea?

Silvia (Luisa Amatucci) e Otello (Lucio Allocca) stanno partendo per trascorrere il Natale a Indica.

La “donna misteriosa” è riuscita a guastare l’atmosfera festosa tra Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Riccardo (Mauro Racanati).

Speranza (Maria Sole Di Maio) è in procinto di partire per passare il Natale in famiglia. Intanto Vittorio (Amato D’Auria) va avanti nel suo piano, creando degli interrogativi in Guido (Germano Bellavia e Mariella (Antonella Prisco)…