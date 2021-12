Un posto al sole, anticipazioni 3 gennaio: MARINA si chiede chi sia stato a…

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 3 gennaio 2022

Lunedì 3 gennaio 2022, su Rai 3, Un posto al sole ci propone lo scoppio di un’inaspettata gelosia e un gran pasticcio con un responsabile ancora da individuare!

Vediamo dunque nei dettagli cosa accadrà a Upas:

Vittorio (Amato D’Auria) vuole portare a compimento il piano per spingere Speranza (Maria Sole Di Maio) tra le braccia di Samuel (Samuele Cavallo). Nel frattempo, grazie a un gioco proposto da Bice (Lara Sansone), Guido (Germano Bellavia), Silvia (Luisa Amatucci) e Mariella (Antonella Prisco) tra segreti e bugie sono in procinto di passare in compagnia un Capodanno più che mai “esplosivo”.

Capodanno è ormai trascorso, ma ora riuscirà Vittorio ad affrontare l’imprevista gelosia verso Samuel e Speranza? E Mariella perdonerà Guido?

Il pastificio è di nuovo nel caos e, mentre Fabrizio (Giorgio Borghetti) tenta di limitare i danni, Marina (Nina Soldano) si chiede chi sia il responsabile della fuga di notizie.