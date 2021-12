Anticipazioni e trame Un posto al sole: un’inattesa proposta per ANGELA

Dopo essere stato al centro delle scene per buona parte della scorsa stagione, in questi ultimi mesi le trame di Un posto al sole hanno visto un Franco Boschi (Peppe Zarbo) un po’ più defilato dai filoni narrativi principali, benché sempre presente nella soap opera.

Tale situazione è però destinata ben presto a terminare, dato che – nelle prossime puntate – Franco si vedrà stravolgere di punto in bianco le fin lì tranquille festività natalizie. A creare scompiglio nella vita del Boschi sarà un imprevisto che si presenterà come un fulmine a ciel sereno e che minerà da quel momento la quiete familiare.

Spoiler Un posto al sole: la rabbia di Franco verso Angela, chi lo farà ragionare?

Galeotta sarà una proposta di lavoro che riceverà senza alcun preavviso Angela (Claudia Ruffo), la quale sarà chiamata a partecipare a un progetto in Sicilia per la Fondazione (in sostituzione di un collega). La donna, spinta anche dalla saggezza e dalla maturità della figlia Bianca (Sofia Piccirillo), che persuaderà la madre a realizzarsi professionalmente e dunque a non rifiutare il lavoro, apparirà decisa ad accettare il nuovo impegno.

Chi non la prenderà bene sarà, al contrario, Franco, titubante riguardo alla volontà della moglie di accettare il lavoro. Il Boschi senior infatti non vedrà di buon occhio la scelta della consorte e le chiederà di declinare dato che, a suo parere, le soddisfazioni lavorative non sono mai mancate nella vita di Angela.

Sarà a quel punto che tra i due coniugi cominceranno a sorgere le prime crepe, che porteranno nei giorni seguenti a duri e accesi scontri matrimoniali. Franco infatti rammenderà alla Poggi la lunga assenza dell’anno scorso, quando fu costretta a trasferirsi temporaneamente a Venezia sempre a causa di esigenze di lavoro.

A risolvere inaspettatamente la situazione, stando alle anticipazioni della prossima settimana, potrebbe essere Renato (Marzio Honorato) che, durante una discussione con Franco, contribuirà seppur involontariamente a convincere l’uomo a guardare sotto una luce differente la possibilità lavorativa che è giunta alla sua compagna di vita…