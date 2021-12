A Un posto al sole non sta vivendo momenti semplici la nostra Chiara Petrone (Alessandra Masi), che oltre alla drammatica morte del padre deve fare i conti con i sensi di colpa che attanagliano la sua coscienza.

Come rivelatoci da un flashback andato in onda negli ultimi giorni, a provocare il drammatico incidente che ha causato la morte di Giancarlo Petrone (Roberto Alpi) è stata una fatale distrazione della figlia, la quale – in seguito – non ha avuto il coraggio di rivelare la terribile verità alla polizia. Un segreto che nelle prossime puntate di Upas Chiara deciderà di condividere con Nunzio (Vladimir Randazzo), il quale verrà totalmente spiazzato dalla scioccante rivelazione dell’ex fidanzata.

Sarà ancora una volta Franco (Peppe Zarbo) a correre in soccorso della coppia, dispensando in particolare preziosi consigli alla giovane Petrone, la quale nel frattempo dovrà fare i conti con nuovi imprevisti che rischieranno di mandare a rotoli i suoi piani.

Il tutto sembrerà sistemarsi nel corso dei giorni seguenti: Chiara infatti, benché ancora molto turbata e scossa dai recenti avvenimenti, cercherà di mettersi alle spalle questa brutta storia e per farlo avrà bisogno del supporto di Nunzio. I due, come avete visto nelle ultimissime puntate andate in onda, sono sempre più vicini: un vero e proprio ritorno di fiamma è in vista?

