Si infittisce ulteriormente la trama dell’incidente stradale che ha causato la morte di Giancarlo Petrone (Roberto Alpi). Come vedremo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, la figlia Chiara (Chiara Masi) apparirà sempre più attanagliata dai rimorsi e manifesterà un malessere che immediatamente insospettirà Nunzio (Vladimir Randazzo), il quale cercherà di fare il possibile affinché la sua ex fidanzata metabolizzi il trauma.

Si tratta di un proposito che il giovane prenderà molto seriamente e che lo costringerà a trascurare le sue priorità, facendo preoccupare non poco Franco, sempre più angosciato per l’incerto futuro del figlio. I dubbi del Boschi senior porteranno l’uomo a scontrarsi aspramente con Nunzio, oramai assorbito completamente dalle problematiche della Petrone e sempre più distante dalla famiglia.

A far tornare il sereno tra Nunzio e Franco ci penseranno le imminenti festività natalizie, che faranno da cornice al riavvicinamento tra padre e figlio. A suggellare la pace in casa Boschi sarà in particolare un’importante promessa: di cosa si tratterà?

Nel frattempo, per Chiara i sensi di colpa diverranno sempre più soffocanti, e, a causa delle forti pressioni e dei crescenti dubbi della polizia nei suoi confronti, nella ragazza si farà strada l’idea di svelare la verità sul terribile incidente che è costato la vita al padre. Racconterà davvero tutto? Ciò che è sicuro è che per Chiara il futuro è tutt’altro che rose e fiori… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

