A Un posto al sole, passione e patimento sono state fin dal principio le due parole chiave che caratterizzano la storia d’amore tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone). Legati da un affetto profondo e sincero, i due hanno vissuto in passato momenti di forte tensione, causati anche dall’ingombrante presenza di Alberto (Maurizio Aiello).

Quest’ultimo nelle prossime puntate della soap partenopea di Rai 3 tornerà attraverso il figlio Federico a intromettersi nella vita privata della sua ex compagna. Tutto comincerà quando Patrizio, sempre più intenzionato a crearsi un futuro assieme a Clara, valuterà la possibilità di andare a vivere con la donna, mettendo al corrente il padre dei propri progetti.

Preoccupato per il futuro del figlio e consapevole della precarietà della relazione con Clara, Raffaele (Patrizio Rispo) cercherà di dissuadere in tutti i modi possibili Patrizio, scontrandosi però con la ferma volontà del giovane, deciso a fare un passo avanti nella sua storia con la Curcio. E comunque per la coppia i problemi non saranno finiti qui: Clara dovrà fare i conti con l’ira di Alberto, profondamente contrario alla decisione della madre di suo figlio di andare a vivere con Patrizio.

In tutta questa baraonda, occhio al ruolo di Ornella (Marina Giulia Cavalli) nella vicenda, che prenderà una piega del tutto inaspettata proprio grazie all’accorato confronto tra la Bruni e Clara: la giovane, successivamente alle parole di Ornella, arriverà a una sofferta quanto necessaria decisione riguardo il suo futuro con Patrizio.

Quali saranno le intenzioni di Clara? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

